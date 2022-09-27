Югансон Кирилл Кон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮгансон Кирилл Кон.

Югансон Кирилл Кон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Югансон Кирилл Кон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Эзельский уезд, Лонаской, д. Кено

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.