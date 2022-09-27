Меркулов Стеф. Нест. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулов Стеф. Нест.

Меркулов Стеф. Нест.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меркулов Стеф. Нест.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Льговский уезд, Шептуховской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.