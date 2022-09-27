Самфоков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамфоков Николай

Самфоков Николай

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самфоков Николай
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Старооскольский уезд, Долгополянск., д. Кобыл.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.