Гайдамович Фаб. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайдамович Фаб. Сем.

Гайдамович Фаб. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гайдамович Фаб. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, гор. Видзы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.