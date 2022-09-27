Пленис Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПленис Егор

Пленис Егор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пленис Егор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Россиенский уезд, Сартыникск., д. Тружнен.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.