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Беляев Павел Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Беляев Павел Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Никольский уезд, д. Крюкова.

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