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Константинов Васил. Романов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Константинов Васил. Романов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Владимирский уезд, с. Пречистин. Горы

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