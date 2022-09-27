Ильчев Сем. Прокоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльчев Сем. Прокоф.

Ильчев Сем. Прокоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильчев Сем. Прокоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Александровский уезд, д. Мелехина.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.