Лобанчиков Петр. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанчиков Петр. Ив.

Лобанчиков Петр. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лобанчиков Петр. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Александровский уезд, Махринской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.