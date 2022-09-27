Цезар Иосиф Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦезар Иосиф Иосифов

Цезар Иосиф Иосифов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цезар Иосиф Иосифов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Замостский уезд, г. Замостье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.