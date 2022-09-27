Рускевич Мартин Ст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРускевич Мартин Ст.

Рускевич Мартин Ст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рускевич Мартин Ст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Томашевский уезд, гм. Лабуны

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.