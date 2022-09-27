Травутвейн Фридрих Богданов
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
- Ф.И.О.
- Травутвейн Фридрих Богданов
- Источник
- Информация на 1914.svrt.ru
- География
- Самарская губерния, Николаевский уезд
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
27.03.1888
29.10.1915
Орловское Саратовской обл.