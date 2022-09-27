Михеев Иван Неофит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеев Иван Неофит.

Михеев Иван Неофит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михеев Иван Неофит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Бельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close