Непейцов
Из справочника
Служилые люди Разрядного приказа XVII века
- ФИО
- Непейцов
- Пол
- муж
- Сословие
- русский служилый человек
- Губерния
- Харьковская
- Уезд
- Богодуховский
- Волость
- Вольновская
- Место
- Вольный
- Нас.пункт
- Вольный, Вольновская вол., Богодуховский у., Харьковская губ.
- Архив
- РГАДА: ф.210, оп.6д, д.111
- Комментарий наборщика
- По данной персоне/фамилии можно получить дополнительную информацию (в виде копий, выписок), включая имя, отчество, состав семьи и подробности о службе обратившись по почте: gugo-lebrant@yandex.ru
- Источник
- Индексация данных проведена Ярославом Соболевым
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