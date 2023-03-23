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Овчаренко Никифор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Овчаренко Никифор
Звание/должность
младший унтер-офицер 5-й роты
Место службы
10-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени оказанные против неприятеля,на основании 127-й статьи положения о полевом управлении войск в военное время,за мужество и храбрость,оказанные в ночном бою 21/06/1904

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