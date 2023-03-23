Никитин М.
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Никитин М.
- Звание/должность
- младший унтер-офицер
- Место службы
- 21-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- награж.знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за постоянное мужество ,беспредельную храбрость,выказанныя при отбитии разведывательных,во много раз превосходящих в силах,японских отрядов,наступавших на Далинский перевал 05/06/1904г. Из приказов войска манжурской армии.
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