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Медведев Василий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Медведев Василий
Звание/должность
ефрейтор 2-й роты
Место службы
35-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за мужество и храбрость ,оказанные в стычках с японцами с 20/06 по 26/06/1904.Из приказов войска манжурской армии.

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