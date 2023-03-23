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Ломов Леонтий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Ломов Леонтий
Звание/должность
рядовой 10-й сотни
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,17/04/1904 с Максимом Колесниковым в стычке у дер.Во-вам-по ,в 10-ти верстах к востоку от ст.Вакзятун спасли жизнь начальнику разъезда ,поручику Кораблёву

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