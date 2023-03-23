Ломан Михаил
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Ломан Михаил
- Звание/должность
- помощник начальника отдела/мичман
- Место службы
- врем. морской отдел при штабе заамурского округа погран.стражи
- Причина выбытия и награждения
- награжден орденом св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом за отличную охрану в военное время и оборону мостов и за организацию крейсерства по реке Сунгари
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