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Лепешков Петр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Лепешков Петр
Звание/должность
мастеровой /крестьянин
Место службы
Обуховский сталелитейный завод
Причина выбытия и награждения
награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени за самоотверженный труд по исправлению повреждений орудий и их станков под неприятельским огнем и непрерывные работы в течение пяти месяцев при постоянной боевой обстановке в Порт-Артуре.

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