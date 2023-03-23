Лепешков Петр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Лепешков Петр
- Звание/должность
- мастеровой /крестьянин
- Место службы
- Обуховский сталелитейный завод
- Причина выбытия и награждения
- награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени за самоотверженный труд по исправлению повреждений орудий и их станков под неприятельским огнем и непрерывные работы в течение пяти месяцев при постоянной боевой обстановке в Порт-Артуре.
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