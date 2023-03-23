Лёгкий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Лёгкий
- Звание/должность
- казак
- Место службы
- маньжурская армия
- Причина выбытия и награждения
- переодевшись китайцем,проник в японские отряды и в течение целого дня шел с их колоннами вместе;один офицер спросил его что-то,заговорив с ним по-китайски;наш казак счел за лучшее не поддерживать беседы,которая в несколько минут привела бы его к виселице,и ,нагнув голову вперед,усталой походкой шел дальше;но офицер слава Богу отстал;не выдало казака совершенно русское лицо,которое скрывала только китайская соломенная шляпа.У него не было даже косы,даже перед головы не был выбрит по-китайски,и в таком виде-всякая пустая случайность могла погубить его;казак пробыл еще целый день на японских биуваках,подсчитывая их орудия и части войска.Командующий армией генерал-адьютант Куропаткин лично повесил ему на грудь крест и поцеловал.
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