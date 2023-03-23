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Левшин Сила

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Левшин Сила
Звание/должность
казак
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия.Вызвавшись с Афианом Повявкиным в охотники,доставили важное поручение в 1-ю сотню аргунского полка,которая была отрезана от отряда большим количеством японцев ,пробравшись через их заставы ,чем дали возможность отойти сотне без потерь("Харбинск.Вестн.")

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