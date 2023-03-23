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Куликов В.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Куликов В.
Звание/должность
казак штаба 1-й дивизии
Место службы
2-й аргунский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награж.знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,03/05/1904 в конвое смело держался впереди,под огнем неприятеля,подавая этим пример другим.Из приказов войска манжурской армии.

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