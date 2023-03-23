Котенин Н.
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Котенин Н.
- Звание/должность
- санитар
- Место службы
- 9-й летучий отряд "Красного Креста"
- Причина выбытия и награждения
- медаль 4-й ст. с надписью "за храбрость" на георгиевской ленте приказ по войскам маньчжурской армии 07/09/1904 за № 643 за энергичное содействие при выноске раненых и перевязке под огнем в боях 10/07/1904,13/07/1904 и 14/07/1904 с японцами под Сяхотаном
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