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Котенин Н.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Котенин Н.
Звание/должность
санитар
Место службы
9-й летучий отряд "Красного Креста"
Причина выбытия и награждения
медаль 4-й ст. с надписью "за храбрость" на георгиевской ленте приказ по войскам маньчжурской армии 07/09/1904 за № 643 за энергичное содействие при выноске раненых и перевязке под огнем в боях 10/07/1904,13/07/1904 и 14/07/1904 с японцами под Сяхотаном

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