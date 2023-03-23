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Кирсан Пётр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Кирсан Пётр
Звание/должность
казак
Место службы
2-я сотня уссурийского казачьего полка
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст., 26/05/1904, во время рекогносцировки у Татунгоу, спас тяжело раненого казака, вынеся его под градом пуль за линию огня.

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