Камалтыпов Галиутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамалтыпов Галиутдин

Камалтыпов Галиутдин

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Камалтыпов Галиутдин
Звание/должность
рядовой 2-я бригада,19-я сотня
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.Будучи ранен в голову,после перевязки остался до конца дела в строю("Харб.Вестн.")

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.