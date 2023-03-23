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Иршенко Александр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Иршенко Александр
Звание/должность
доброволец отряда подполковника Запольского
Место службы
36-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за мужественное и храброе исполнение поручений в бою 01/06 и 02/06/1904 под Вафангоу.Из приказов войска манжурской армии.

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