Зацневский Павел
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Зацневский Павел
- Звание/должность
- старший унтер-офицер/и.д.федфебель охотнич.ком.
- Место службы
- 11-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 3 ст. за проявленные им мужество,храбрость и хладнокровие в сражениях с японцами 13-го и 18-го апреля 1904 года
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