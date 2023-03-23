Зацневский Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗацневский Павел

Зацневский Павел

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Зацневский Павел
Звание/должность
старший унтер-офицер/и.д.федфебель охотнич.ком.
Место службы
11-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 3 ст. за проявленные им мужество,храбрость и хладнокровие в сражениях с японцами 13-го и 18-го апреля 1904 года

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.