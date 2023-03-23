Жилинский Пётр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Жилинский Пётр
- Звание/должность
- отделённый унтер-офицер 3-й роты
- Место службы
- заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи
- Причина выбытия и награждения
- награждён серебряной медалью с надписью "За храбрость" 4-й степени ,01/08/1904 поручик Полуярославцев,имея 40 человек пехоты,преследовал приблизительно такой же силы шайку хунхузов,которая с наступлением ночи скрылась.Жилинский с 6 человеками вызвался отыскать шайку,вовлечь ее с собою в драку и дать возможность подойти незаметно отряду.Умело руководя вверенной ему командой ,он выполнил эту задачу с полным успехом.Из приказов Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.
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