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Жилинский Пётр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Жилинский Пётр
Звание/должность
отделённый унтер-офицер 3-й роты
Место службы
заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи
Причина выбытия и награждения
награждён серебряной медалью с надписью "За храбрость" 4-й степени ,01/08/1904 поручик Полуярославцев,имея 40 человек пехоты,преследовал приблизительно такой же силы шайку хунхузов,которая с наступлением ночи скрылась.Жилинский с 6 человеками вызвался отыскать шайку,вовлечь ее с собою в драку и дать возможность подойти незаметно отряду.Умело руководя вверенной ему командой ,он выполнил эту задачу с полным успехом.Из приказов Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.

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