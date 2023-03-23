Ефимов Лавр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Ефимов Лавр
- Звание/должность
- младший урядник 3-й сотни
- Место службы
- 1-й читинский полк забайкальского казачьего войска
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,24/05/1904,будучи в разъезде,был случайно отбит и окружен японцами и,несмотря на огонь окружавших его врагов,укрыл коня,высмотрел безопасный путь и,дождавшись ночи,благополучно вернулся на бивак,доставя о японцах важные сведения.Из приказов войска манжурской армии.
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