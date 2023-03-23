Дворниченко Елисей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Дворниченко Елисей
- Звание/должность
- млад.унтер.офицер
- Место службы
- 11-й восточно-сибирская стрелковая полк
- Причина выбытия и награждения
- Генерал Каштанский принёс сердечную благодарность гг.ротным командирам за воспитание нижних чинов 11-го и 12-го полков ,раненых в бою под д.Тюренченном и вернувшихся в строй до конца боя
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