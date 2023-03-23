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Давыдов Андрей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Давыдов Андрей
Звание/должность
сотен.фельдшер 2-й сотни
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 3 ст. за отличия, оказанные против неприятеля.

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