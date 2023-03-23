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Гринюк Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Гринюк Иван
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
1-й в-сибир. стрелк. Ея Величества полк, конный летучий отряд подполковника Мадритова
Причина выбытия и награждения
награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени за отличия ,оказанные против неприятеля,на основании 127-й статьи положения о полевом управлении войск в военное время,27/04/1904 в перестрелке под крепостью Аньчжу,командуя взводом,первым заметил обход японцами нашего левого фланга,открыл по ним огонь и значительно их этим задержал.

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