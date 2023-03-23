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Возняк Емельян

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Возняк Емельян
Звание/должность
млад.унтер.офицер
Место службы
12-й восточно-сибирская стрелковая полк
Причина выбытия и награждения
нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст.Был поселаем командиром полка с приказаниями к ротным командирам под сильным огнем, вынес раненого поручика Алексеева на перевязочный пункт

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