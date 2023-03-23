Васильев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Тимофей

Васильев Тимофей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Васильев Тимофей
Звание/должность
казак 5-й сотни
Место службы
1-й читинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени 16/06/1904 с Иннокентием Старицыным,Михаилом Дубининым вызвались охотниками в тыл японского расположения,очень подробно и толково обследовали бывшие японские биваки ,позиции и перевязочные пункты.Из приказов войска манжурской армии.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.