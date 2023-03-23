Бушуев Фёдор
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Бушуев Фёдор
- Звание/должность
- ефрейтор
- Место службы
- 11-й восточно-сибирская стрелковая полк
- Причина выбытия и награждения
- нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст.Несмотря на жестокий огонь в цепи ,под градом пуль,за неимением фельдшера,перевязывал раненых,а когда во 2-м взводе убыли все начальствующие лица взвода,принял его под свою команду,ободрял людей своей храбростью,под своей командой вывел остатки взвода из боя
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