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Бушуев Фёдор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Бушуев Фёдор
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
11-й восточно-сибирская стрелковая полк
Причина выбытия и награждения
нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст.Несмотря на жестокий огонь в цепи ,под градом пуль,за неимением фельдшера,перевязывал раненых,а когда во 2-м взводе убыли все начальствующие лица взвода,принял его под свою команду,ободрял людей своей храбростью,под своей командой вывел остатки взвода из боя

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