Бурдуковский Василий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Бурдуковский Василий
- Звание/должность
- казак
- Место службы
- 1-й верхнеудинский полк забайкальского казачьего войска
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени в бою 10/06/1904 ,вызвавшись охотниками с Василием Федоровым,зашли в тыл неприятельской цепи и под сильным артиллерийским огнем вынесли из боя двух раненых офицеров.Из приказов войска манжурской армии.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.