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Бородулин Тимофей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Бородулин Тимофей
Звание/должность
рядовой
Место службы
2-й читинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,11/07/1904 при усиленной рекогносцировке у дер.Ян-шин-гоу,будучи раненым,после перевязки возвратился в строй.Из приказов Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.

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