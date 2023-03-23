Бородулин Тимофей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Бородулин Тимофей
- Звание/должность
- рядовой
- Место службы
- 2-й читинский полк забайкальского казачьего войска
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,11/07/1904 при усиленной рекогносцировке у дер.Ян-шин-гоу,будучи раненым,после перевязки возвратился в строй.Из приказов Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.
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