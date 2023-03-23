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Бекасов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Бекасов
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
1-й стретенский сибирский пехотный полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 3-й степени за храбрость и мужество ,оказанные в стычке с хунхузами 13/06/1904.Из приказов войска манжурской армии.

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