Яринский Яков
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Яринский Яков
- Звание/должность
- рядовой 5-й роты 2-й бригады
- Место службы
- Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
- Причина выбытия и награждения
- убит из ружья 28/03/1904 частным жителем
- География
- Волынская, Житомирская,Мотиловская вол.,с.Семёновка
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.