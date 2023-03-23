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Яринский Яков

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Яринский Яков
Звание/должность
рядовой 5-й роты 2-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
убит из ружья 28/03/1904 частным жителем
География
Волынская, Житомирская,Мотиловская вол.,с.Семёновка

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