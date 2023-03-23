Яковлев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Пётр

Яковлев Пётр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Яковлев Пётр
Звание/должность
рядовой
Место службы
5-й иркутский сибирский пехотный полк
Причина выбытия и награждения
пропал без вести в боях 14/06/1904 на первале Гаондзяпудзы и на Долинском перевале
География
Тобольская, Тюменский,д.Войновка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.