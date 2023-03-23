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Шульгин Феоктист

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Шульгин Феоктист
Звание/должность
стрелок
Место службы
1-й восточно-сибирский стрелковый Ея Величества полк
Причина выбытия и награждения
остался на поле сражения 14/06/1904 в бою на Далинском перевале
География
Томская, Змеиногорский,Бухтарменская вол.,д.Соловьевой

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