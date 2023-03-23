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Шваждо Александр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Шваждо Александр
Звание/должность
рядовой
Место службы
139-й моршанский пехотный полк
Причина выбытия и награждения
ранен 02/06/1904 в боях при Вафангоу
География
Ковенская, Ковенский,Крокская вол.,Яжитавское общество

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