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Чистов Василий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Чистов Василий
Звание/должность
рядовой
Место службы
16-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
взят в плен после 23/07/1904,здоров

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