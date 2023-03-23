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Чирков Александр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Чирков Александр
Звание/должность
мастеровой /крестьянин
Место службы
Обуховский сталелитейный завод
Причина выбытия и награждения
награжден Серебряной медалью с надписью "за усердие ",для ношения на груди на Аннинской ленте

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