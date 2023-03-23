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Фреидес Абрам Зельм.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Фреидес Абрам Зельм.
Звание/должность
стрелок
Место службы
35-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
убит 02/06/1904 в бою при Вафангоу
География
Виленская, Ошмянский,Сморгонская вол.

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