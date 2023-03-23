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Фисун Сидор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Фисун Сидор
Звание/должность
рядовой
Место службы
11-й пехотный сибирский семипалатинский полк
Причина выбытия и награждения
ранен,остался в строю 20/08/1904 в бою у Ляояна
География
Акмолинская область, Кокчетавский,Кривоозерская вол.,с.Кирилловск.

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