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Филимонов Яков

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Филимонов Яков
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
22-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
убит 09/07/1904 в бою у Лахунлинского перевала
География
Амурская область, Амурская область,г.Благовещенск

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