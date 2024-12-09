Федотов Семён
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Федотов Семён
- Звание/должность
- рядовой
- Место службы
- 86-й пехотный вильманстрандский полк
- Причина выбытия и награждения
- контужен в одном из боёв 30/10/1904 у дер. Хунлянтунь и 06/11/1904 у дер.Лядзатунь
- География
- Новгородская, Старорусский,Поддорская вол.,д.Барково
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