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Федотов Семён

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Федотов Семён
Звание/должность
рядовой
Место службы
86-й пехотный вильманстрандский полк
Причина выбытия и награждения
контужен в одном из боёв 30/10/1904 у дер. Хунлянтунь и 06/11/1904 у дер.Лядзатунь
География
Новгородская, Старорусский,Поддорская вол.,д.Барково

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