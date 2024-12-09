Трушников Софрон
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Трушников Софрон
- Звание/должность
- охотничьей команды
- Место службы
- 1-й восточно-сибирский стрелковый Его Величества полк
- Причина выбытия и награждения
- контужен в боях с 29-30/05/1904 при станции Вафандян и 1-2/06/1904 при Вафангоу
- География
- Тобольская, Тобольский,Дубровинская вол.,д.Трушникова
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